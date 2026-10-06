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В Новой Зеландии учёные размножили вымирающих насекомых весом с мышь

В Новой Зеландии учёные размножили вымирающих насекомых весом с мышь

Учёные восстановили популяцию новозеландской ветапунги — самого тяжёлого насекомого в мире. Взрослая самка весит до 35 граммов, как воробей или небольшая мышь.

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