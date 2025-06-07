Арбитражный суд арестовал имущество председателя совета директоров ПАО «Вымпелком» Александра Торбахова на сумму в более чем 1,6 млрд рублей

Арбитражный суд Брянской области наложил обеспечительные меры в виде ареста имущества председателя совета директоров ПАО «Вымпелком» Александра Торбахова на сумму более 1,6 млрд рублей в рамках дела о банкротстве ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» (УЗТМ, Брянская область).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии