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Арбитражный суд арестовал имущество председателя совета директоров ПАО «Вымпелком» Александра Торбахова на сумму в более чем 1,6 млрд рублей

Арбитражный суд Брянской области наложил обеспечительные меры в виде ареста имущества председателя совета директоров ПАО «Вымпелком» Александра Торбахова на сумму более 1,6 млрд рублей в рамках дела о банкротстве ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» (УЗТМ, Брянская область).

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