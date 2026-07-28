Нидерланды: По состоянию на утро по местному времени продолжалось крупное полицейское расследование, включая рейды в районе улицы Ван Рейсбрэкстраат в Гааге, после инцидента со стрельбой, в результате которого ранним утром на улице Аудемансстраат погиб один человек.
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