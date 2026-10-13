Ценность вещей после Катастрофы: почему обычная флешка с картами стоит очень дорого!

В первые три года после того, как небо выгорело до пепельной слепоты, а города превратились в крошащиеся монолиты из мертвого бетона, мир жил по предельно простым законам термодинамики и плотского страха.
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