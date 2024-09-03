Илон Маск пригрозил добиваться ареста госактивов Бразилии в США

Американский миллиардер Илон Маск 2 сентября пригрозил добиваться ареста госактивов Бразилии в США из-за решения судьи Алешандри ди Мораиса заблокировать счета компании Starlink Holding и доступ в соцсеть X (бывш.
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