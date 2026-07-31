Правительство увеличило выплаты за утрату имущества в новых регионах

Правительство России увеличило размер компенсаций жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, чьё имущество было повреждено или полностью утрачено в результате боевых действий.
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