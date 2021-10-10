Что будет с Землёй если рядом взорвётся сверхновая?

Мы с завидной регулярностью получаем от наших подписчиков практически одинаковые вопросы: В случае взрыва одной из сверхновых, например Бетельгейзе, почувствуем ли мы действие радиации и увидим ли на небе “второе солнце”? Мы неоднократно писали статьи о Бетельгейзе, но раз спрашивают, то приходится отвечать, и в этой статье мы попробуем разобраться, может ли взрыв этого сверхгиганта навредить нашей планете и человечеству в целом? Когда взорвётся Бетельгейзе? Бетельгейзе — это красный сверхгигант, который находится в созвездии Ориона на расстоянии 724 световых года от нас.