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Марочко: до 3 тысяч боевиков ВСУ могут попасть в окружение у Курахово в ДНР

Марочко: до 3 тысяч боевиков ВСУ могут попасть в окружение у Курахово в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко поделился информацией о том, что в районе населенного пункта Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) может оказаться в окружении до трех тысяч боевиков Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

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