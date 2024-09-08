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Турция уличила Евросоюз в двойным стандартах в отношении СМИ России

Турция уличила Евросоюз в двойным стандартах в отношении СМИ России

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции обратил внимание на двойные стандарты, которых придерживается ЕС.

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