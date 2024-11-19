В США раскрыли реакцию Запада на звонок Шольца Путину

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину стал неожиданностью для Запада, который испивает коллективную обеспокоенность из-за возможных решений избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
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