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В США раскрыли реакцию Запада на звонок Шольца Путину

В США раскрыли реакцию Запада на звонок Шольца Путину

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину стал неожиданностью для Запада, который испивает коллективную обеспокоенность из-за возможных решений избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

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