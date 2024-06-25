Врач объяснила, отказ от какой еды меняет внешность: Запомните три продукта

После 40 лет избавиться от лишних килограммов сложнее, чем в возрасте 20 или 30 лет. Врач Екатерина Волкова объяснила, с чем конкретно это связано, и какие простые способы помогут сдвинуть вес с "мёртвой точки".
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