Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231

Среди пострадавших от обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Доминикане скончались 10 человек, в результате общее число жертв катастрофы выросло до 231 человека, сообщила министр внутренних дел республики Фариде Рафуль 14 апреля на пресс-конференции.