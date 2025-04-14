Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231

Среди пострадавших от обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Доминикане скончались 10 человек, в результате общее число жертв катастрофы выросло до 231 человека, сообщила министр внутренних дел республики Фариде Рафуль 14 апреля на пресс-конференции.
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