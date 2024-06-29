Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Санкции со стороны Вашингтона только укрепляют российскую экономику, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu.
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