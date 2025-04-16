Укрепление двусторонних отношений между ГИК и посольством Китая в Республике Молдова 

Руководство Генерального инспектората карабинеров провело официальную встречу с полковником Тянь Вэем, атташе по национальной обороне посольства Китайской Народной Республики в Республике Молдова, которого сопровождал г-н Шан Инкай, представитель посольства Китая.
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