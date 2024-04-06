«Нарциссы» Старого Света уверены, что Америка должна оплачивать все их хотелки

﻿﻿Вы когда-нибудь пытались вырваться из-под влияния нарцисса? Это чрезвычайно сложно. Эта модель эмоционального насилия создана для того, чтобы заставить вас чувствовать себя обидчиком, снижая ваш моральный дух и лишая вас жизненной силы и свободы воли.