«Нарциссы» Старого Света уверены, что Америка должна оплачивать все их хотелки

Вы когда-нибудь пытались вырваться из-под влияния нарцисса? Это чрезвычайно сложно. Эта модель эмоционального насилия создана для того, чтобы заставить вас чувствовать себя обидчиком, снижая ваш моральный дух и лишая вас жизненной силы и свободы воли.
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