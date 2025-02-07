Смотр-конкурс ´Лучший центр познавательно-практической и экспериментально-исследовательской деятельности´.

Смотр-конкурс´Лучший центр познавательно-практической иэкспериментально-исследовательской деятельности´В рамках годового направления работы дошкольного образовательного учреждения, в целях выявления и распространения эффективной педагогической практики учреждения по развитию познавательной активности детей дошкольного возраста в процессе организаци .
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