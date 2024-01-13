Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Охранная компания Ambrey заявляет, что хуситы атаковали танкер с российской нефтью

Охранная компания Ambrey заявляет, что хуситы атаковали танкер с российской нефтью

Охранная компания Ambrey: хуситы атаковали танкер с российской нефтью Хуситы по ошибке атаковали судно под флагом Панамы, перевозившее российскую нефть, сочтя его связанным с Британией, сообщила охранная компания Ambrey.

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