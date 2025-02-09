Соблазним на троих: что скрывает яркая внешность спорткроссоверов

Внешность GAC GS3, Changan Uni-T и Geely Cityray запоминается лучше, чем названия. Как минимум эти машины выглядят ярко и спортивно, но что с ходовыми качествами? Чем китайские кроссоверы могут соблазнить покупателя помимо дизайна, выяснили «Известия».
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