Мемориал «Аллея памяти» благоустроили в Куйтуне

В Куйтуне Иркутской области благоустроили мемориал «Аллея памяти». Его обновили на средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации на территории Приангарья мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
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