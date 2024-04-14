Израиль мог потратить за ночь $1,3 млрд на перехват ракет и дронов Ирана

До $1,3 млрд за одну ночь могло стоить Израилю отражение сотен ракет и беспилотников Ирана. Об этом 14 апреля заявил порталу Ynet экс-советник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по финансам бригадный генерал запаса Рам Аминах.
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