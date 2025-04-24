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Врач Попов: лазерную коррекцию зрения назначают при нарушениях рефракции

Врач Попов: лазерную коррекцию зрения назначают при нарушениях рефракции

Кандидат медицинских наук, офтальмолог, детский офтальмолог сети многопрофильных клиник «НЕБОЛИТ» Игорь Попов рассказал, что лазерную коррекцию зрения назначают при неправильной фокусировке света на сетчатке глаза — нарушениях рефракции.

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