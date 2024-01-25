Новая группа PLEDIS TWS заменит BTS? Уже работают с треками «Бантан»

В Южной Корее раскрутка новых артистов будто никогда не закончится! Ежедневно в стране появляется все больше и больше солистов, которые претендуют на первенство в это невероятно модной и желанной индустрии.
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