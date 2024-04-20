Экс-разведчик Риттер: лучшие бригады ВСУ бегут и сдаются под Часовым Яром

Из Часов Яра бегут даже самые идейные подразделения ВСУ.Даже самые идейные и подготовленные подразделения Вооружённых сил Украины отказываются идти в Часов Яр, а те, кого туда уже направили, либо бежали, либо планируют.
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