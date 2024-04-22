Восьмиклассница из Куркина стала лучшей танцовщицей России

Четыре золотые медали и одну серебряную завоевала на прошедшем в Волгограде Всероссийском чемпионате и первенстве по танцевальному направлению Oriental восьмиклассница школы №1985 Арина Потапова из Куркина.
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