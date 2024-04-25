Интересные истории Друзья, хочу рассказать о беспрецедентном преступлении. В подмосковной деревне Вырубово мигрантом был избит Герой России.
Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Знаете, друзья, в последнее время создаётся впечатление, что из всех правоохранителей работает только глава СК Александр Бастрыкин, потому что только после его вмешательства «забегали» все следователи Подмосковья. Бастрыкин приказал проверить детально все факты и наказать виновного, который избил Героя России.Прокурор РФ и Колокольцев это пустые люди,не справляются с работой,но кто их ставил,он даволен ими.Как это можно понять?
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3 час.
В К
Повесить сук за яйца, публично!
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3 час.
виктор климахин
дома черножопые шакалы басмачи не ведут себя так по скотски и шакалье как в России Дома этим шакалам черножопым с рук не сойдет их просто как бешенных собак и шакалов с родней убьют как шакалов и волков позорных до последнего из рода То что полицаи продажные спору нет их скупили черножопые шакалы чурки басмачи с потрохами и шакалы черножопые ведут себя как хозявы в чужом доме свинячить по скотски ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ
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1 час.
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