Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово

Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово

Интересные истории Друзья, хочу рассказать о беспрецедентном преступлении. В подмосковной деревне Вырубово мигрантом был избит Герой России.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Знаете, друзья, в последнее время создаётся впечатление, что из всех правоохранителей работает только глава СК Александр Бастрыкин, потому что только после его вмешательства «забегали» все следователи Подмосковья. Бастрыкин приказал проверить детально все факты и наказать виновного, который избил Героя России.Прокурор РФ и Колокольцев это пустые люди,не справляются с работой,но кто их ставил,он даволен ими.Как это можно понять?
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3 час.
В К
Повесить сук за яйца, публично!
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3 час.
виктор климахин
дома  черножопые  шакалы   басмачи   не  ведут   себя  так   по  скотски   и  шакалье   как   в  России   Дома   этим   шакалам  черножопым   с  рук  не  сойдет   их  просто   как  бешенных   собак   и  шакалов   с   родней  убьют  как   шакалов   и  волков  позорных   до  последнего   из  рода  То  что   полицаи   продажные   спору  нет    их  скупили   черножопые   шакалы   чурки  басмачи   с  потрохами    и    шакалы  черножопые   ведут   себя  как  хозявы   в  чужом   доме   свинячить   по  скотски     ТОЛЬКО  УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ   ЧУРОК   БАСМАЧЕЙ
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1 час.

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