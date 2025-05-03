Алина Загитова раскрыла подробности премьеры своего нового шоу «Ассоль»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о подготовке к премьере ледового шоу «Ассоль», в котором она выступит в роли главного актера и продюсера.
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