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Лаудруп о класико: «У «Реала» небольшое преимущество, ведь «Барса» потратила много сил в Турции»

Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Микаэль Лаудруп поделился ожиданиями от класико. – За кого вы будете болеть? – Мне постоянно задают этот вопрос, и я не знаю, что отвечать.

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