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Царьград

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Bloomberg: инфляция в Германии в августе выросла до 2,9%

Bloomberg: инфляция в Германии в августе выросла до 2,9%

Инфляция в Германии в августе достигла 2,9%, став самым высоким показателем с апреля, показывают данные Bloomberg.

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