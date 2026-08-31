Bloomberg: инфляция в Германии в августе выросла до 2,9%

Инфляция в Германии в августе достигла 2,9%, став самым высоким показателем с апреля, показывают данные Bloomberg.
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