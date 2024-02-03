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Экс-игрок ЦСКА Пономарев не увидел подвижек в возвращении России на турниры УЕФА

Экс-игрок ЦСКА Пономарев не увидел подвижек в возвращении России на турниры УЕФА

Бывший футболист московского "Спартака" Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что договоренность о переведении товарищеской игры между сборными России и Сербии еще не означает возвращения на международную арену.

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