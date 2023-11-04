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Примера Федерасьон 23/24: Символическая сборная октября

Примера Федерасьон 23/24: Символическая сборная октября

Лучшие по итогам второго осеннего месяца Лучо Гарсия («Альхесирас») Колумбиец зажёг в октябре. Он пришел в «Альхесирас» в летнее трансферное окно, сходу стал номером один команды и помогает красно-белым стать одним из открытий чемпионата.

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