Смоленская область сохранила лидирующие позиции в рейтинге качества регуляторной политики

В конце прошлого года Министерство экономического развития РФ опубликовало рейтинг качества оценки регулирующего воздействия в регионах РФ за 2023 год, в котором Смоленская область по количеству набранных баллов вошла в число 18 регионов-лидеров с высшим уровнем качества оценки регулирующего воздействия.