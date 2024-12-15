В Германии заявили о желании Берлина стать полноценным участником конфликта с Россией

Власти Германии желают стать участником конфликта с Россией на стороне Украины.Берлин стремится стать полноценным участником противостояния России и Украины на стороне последней и предпринимает для этого определенные шаги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии