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В Германии заявили о желании Берлина стать полноценным участником конфликта с Россией

В Германии заявили о желании Берлина стать полноценным участником конфликта с Россией

Власти Германии желают стать участником конфликта с Россией на стороне Украины.Берлин стремится стать полноценным участником противостояния России и Украины на стороне последней и предпринимает для этого определенные шаги.

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