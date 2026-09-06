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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Японская фигуристка Мао Шимада выиграла 19-й подряд международный турнир и первый с участием россиянок

Японская фигуристка Мао Шимада одержала 19-ю победу подряд на международных стартах. Сегодня 17-летняя Шимада выиграла Kinoshita Group Cup в Токио, исполнив четверной тулуп и тройной аксель в произвольной программе.

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