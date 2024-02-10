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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Мария Захарова пристыдила генсека ООН и заявила о глубочайшем кризисе

После того, как выяснилось, что генсек ООН Антониу Гуттериш вместо просмотра интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону читал историю Средневековья, стало понятно, почему многие полагают, что организация находится в кризисе.

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