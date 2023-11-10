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Дмитрий Василец: Турция уличает Евросоюз в двойных стандартах и лицемерии: мусульманам не место в ЕС?

Дмитрий Василец: Турция уличает Евросоюз в двойных стандартах и лицемерии: мусульманам не место в ЕС?

Эрдоган решил уличать Евросоюз в двуличии и лжи. Поэтому из Турции Еврокомиссию уже упрекнули в несправедливом и пристрастном отношении к ее членству в ЕС, ведь Турция в экономическом и военном потенциале гораздо сильнее других «кандидатов в ЕС», а ее все равно не пускают.

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