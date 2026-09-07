80 лет первому параду Кантемировской дивизии

8 сентября 2026 года исполняется ровно 80 лет со дня исторического парада на Красной площади в Москве, в котором приняла участие 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая дивизия.
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