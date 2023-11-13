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Онколог Покровский ответил, могут ли пигментные пятна спровоцировать рак

Онколог Покровский ответил, могут ли пигментные пятна спровоцировать рак

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Сами по себе пигментные пятна рак не вызывают. Однако все они содержат большое количество меланоцитов, и в некоторых участках пигментации существует повышенный риск воздействия на эти клетки.

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