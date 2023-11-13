Онколог Покровский ответил, могут ли пигментные пятна спровоцировать рак

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Сами по себе пигментные пятна рак не вызывают. Однако все они содержат большое количество меланоцитов, и в некоторых участках пигментации существует повышенный риск воздействия на эти клетки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)