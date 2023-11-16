Украина каждый день теряет 164 тысячи евро из-за транспортной блокады Польши

Директор департамента международных автоперевозок группы логистических компаний ZAMMLER Александр Кирилюк сообщил, что каждый день логистические фирмы Украины теряют 164 тысячи евро по причине транспортной блокады Польши.
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