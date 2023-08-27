Русская весна

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Какая армия нужна России: вопрос актуален как никогда!

Какая армия нужна России: вопрос актуален как никогда!

Популистскому жонглированию цифрами в военном строительстве противопоставил бы прагматичный подход. На минувшей весенней сессии Госдумы депутат Леонид Слуцкий предложил довести численность Российских Вооруженных Сил до семи миллионов человек.

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