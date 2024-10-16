Викторию Михно назначили генеральным директором онлайн-кинотеатра Premier

Новым генеральным директором онлайн-кинотеатра Premier назначена Виктория Михно. Согласно пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга», Сергей Стамболцян, занимавший ранее этот пост, полностью сфокусируется на развитии всего бизнеса цифровых активов холдинга в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ГПМ Проекты».
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