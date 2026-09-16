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Ким: в важных сферах на звонки людей должны отвечать не только боты

Ким: в важных сферах на звонки людей должны отвечать не только боты

В сферах, критически важных для жизни и здоровья, необходимо обеспечить возможность связаться с живым оператором, а не только с искусственным интеллектом, заявила первый зампред Комитета ГД по информационной политике Марина Ким («Справедливая Россия»).

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