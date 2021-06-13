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Отмирание наследия СССР: железная дорога в Молдавии

Отмирание наследия СССР: железная дорога в Молдавии

Доставшееся союзным республикам при распаде СССР гигантское производственное и инфраструктурное наследство было настолько велико, что и спустя 30 лет после провозглашения независимости «новые хозяева» не успели до конца растранжирить и распродать все то, что оказалось на их территории Однако до полной и окончательной деградации того, что было создано за послевоенный период, остается совсем немного, и одним из самых ярких подтверждений этого служит некогда одно из крупнейших государственных предприятий Молдовы — железная дорога (CFM).

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