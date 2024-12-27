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«Боевой дух падает все ниже и ниже, становится все хуже и хуже»: The Washington Post о настроениях в ВСУ

«Боевой дух падает все ниже и ниже, становится все хуже и хуже»: The Washington Post о настроениях в ВСУ

Принадлежащее основателю «Амазон» Джеффу Безосу издание The Washington Post публикует репортаж под заголовком «Пока Украина отмечает Рождество, измученные солдаты задаются вопросом, сможет ли Трамп положить конец войне».

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