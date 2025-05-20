Петр Толстой: Смысл существования русского человека — жить по совести

Такой смысл был у русского человека только до 25 октября 1917 года.

ЛС

Леонид Стронгин

Петр Толстой призвал жить по совести. Не он первый. Например, его пращур Лев Николаевич написал целый роман "Воскресенье", где с огромной силой показал, как это непросто. Да разве только в одном романе и только Толстой?. Но обсуждение поражает. Ладно, что хоть некоторые люди Библию вспомнили.