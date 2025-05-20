Смысл существования русского человека — жить по совести. Любой другой вариант превращает жизнь в бесконечные и безрезультатные попытки договориться с самим собой, обвиняя кого-угодно: соседей, народ или государственную систему.
Петр Толстой: Смысл существования русского человека — жить по совести
Комментарии
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Александр Батт
Такой смысл был у русского человека только до 25 октября 1917 года.
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6 час.
ЛС
Леонид Стронгин
Петр Толстой призвал жить по совести. Не он первый. Например, его пращур Лев Николаевич написал целый роман "Воскресенье", где с огромной силой показал, как это непросто. Да разве только в одном романе и только Толстой?. Но обсуждение поражает. Ладно, что хоть некоторые люди Библию вспомнили.
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6 час.
Александр Салтановский
Лишний раз убедился, тАн, ты полный ИДИОТ, с большой буквы!!!
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6 час.
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