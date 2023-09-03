Стало известно о последствиях паводка в Приморье

Паводки в Приморском крае разрушили 46 автомобильных мостов за минувший месяц. Об этом заявил заместитель председателя правительства России - полномочный представитель российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Паводки в Приморском крае разрушили 46 автомобильных мостов за минувший месяц. Об этом заявил заместитель председателя правительства России - полномочный представитель российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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