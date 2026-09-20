Главой Северной Осетии переизбран Сергей Меняйло

Парламент Северной Осетии - Алании переизбрал на новый срок главу республики Сергея Меняйло. Это следует из трансляции 54-го заседания законодательного органа РСО.
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