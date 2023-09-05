На Украине теперь даже психическое заболевание – не основание не служить и не умирать. А еще клинически вылеченный туберкулез, ВИЧ и еще целый набор болезней, вплоть до психических REUTERS ЕСЛИ БЫ БЫЛ ЖИВ ДМИТРИЙ "ПОТЕРЬ НЕТ" ТЫМЧУК Сейчас, наверное, уже мало кто помнит, но был в украинском информационном поле такой деятель – Дмитрий Тымчук.
Сбежавших от мобилизации украинцев депортируют обратно: Зеленский готов отправить на передовую женщин, калек и психбольных
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Возможно наберут (или отчитаются что набрали) 100-200 тысяч мобилизованных, и что? Для ведения боевых действий их надо обучить, подготовить, но это (как минимум) 2-3 месяца, даже если они когда-то служили. Относительно выдворения "беженцев" из Европы - можно просто подать списки тех, кто дал взятку военкомам, их всё равно сняли с должности, кто будет проверять. А дача взятки - это преступление, значит есть повод к департации. Якобы всё законно, он не "беженец", а преступник. А дальше - как из преступника "сделать" мобилизованного - на Украине к этому не привыкать, там уголовников-садистов выпускали из тюрем.
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16 час.
Александр Салтановский
Вот буквально вчера, на "Место встречи" максИмушка иУдушка Юсин, категорически заверил, что подобного не случится и "просвещенная гейрОпа" никого для могилизации выдавать не будет, прошло менее суток и появилась совершенно противоположная информация, что будут и даже уже начали пшеки выдавать, ну пшеки укруинцев даже за людей не считают, думаю что вскоре и другие подтянутся, могилизация должна быть полная!
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13 час.
Платон Платонов
Полагаю, хохлы уже порядком утомили Европу, своим присутствием, потому Европа с радостью отправит украинских беженцев, на Украину, для утилизации. Но будем посмотреть как станут развиваться события и смогут ли европейцы кого-то отловить, для отправки на родину.
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2 час.
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