Сбежавших от мобилизации украинцев депортируют обратно: Зеленский готов отправить на передовую женщин, калек и психбольных

Игорь Кузнецов

Возможно наберут (или отчитаются что набрали) 100-200 тысяч мобилизованных, и что? Для ведения боевых действий их надо обучить, подготовить, но это (как минимум) 2-3 месяца, даже если они когда-то служили. Относительно выдворения "беженцев" из Европы - можно просто подать списки тех, кто дал взятку военкомам, их всё равно сняли с должности, кто будет проверять. А дача взятки - это преступление, значит есть повод к департации. Якобы всё законно, он не "беженец", а преступник. А дальше - как из преступника "сделать" мобилизованного - на Украине к этому не привыкать, там уголовников-садистов выпускали из тюрем.