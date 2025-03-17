Ах, Одесса!..

Игорь Кузнецов

Нужно совершенно чётко решить для себя что с использованием ВС РФ можно взять Одессу и Николаев, только после того, как превратить их в развалины (по образцу Мариуполя, где было повреждено или разрушено до 90% жилых домов). Это не считая жертв среди населения и военнослужащих. Или есть другая альтернатива? Блокада с окружением? Надежда на госпереворот на Украине? Как вариант - ведение СВО до полного истощения желания Западом поддерживать киевский режим.