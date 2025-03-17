Сухопутный ключ к победе на Черном море За последние дни Одесса несколько раз упоминалась в сводках Министерства обороны РФ.
Ах, Одесса!..
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Валерий Светлый
Наконец, какая-то ясность относительно Одессы...
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14 час.
Игорь Кузнецов
Нужно совершенно чётко решить для себя что с использованием ВС РФ можно взять Одессу и Николаев, только после того, как превратить их в развалины (по образцу Мариуполя, где было повреждено или разрушено до 90% жилых домов). Это не считая жертв среди населения и военнослужащих. Или есть другая альтернатива? Блокада с окружением? Надежда на госпереворот на Украине? Как вариант - ведение СВО до полного истощения желания Западом поддерживать киевский режим.
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14 час.
ВН
Валерий Николаевич
Будь во власти личность типа Сталина, это было бы осуществимо. Да...
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13 час.
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