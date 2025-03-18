В Лондоне возмутились ослаблением давления на Россию

Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс в эфире Sky News выразил обеспокоенность тем, что Запад ослабил давление на Россию и не предпринимает достаточных усилий для принуждения Москвы к переговорам.
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