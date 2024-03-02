Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    дедушке не на выборы надо настраиваться а на церемонию погребения.Байден «отправил»...
  • Лиза
    Почему они думают что Россия с ними будет на Украине воевать, прилетит по Америке, Германии и Франции, прямо по столи...«Безмозглый идиот...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    У нигера шихофрения.«Безмозглый идиот...

Премьер Эстонии сделала дерзкое заявление в адрес Путина

Премьер Эстонии сделала дерзкое заявление в адрес Путина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России, сообщает ERR.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
irina bugrova
Этой бледной трепонемой движет лишь бессильная злоба и ненависть.Ей бы поучиться у Путина.  Глупая, серая тетка. Она даже не справится с должностью продавца сельпо, а туда же - в премьер-министры..
Ответить
6 час.
Константин Самарин
Мал клоп, да вонюч...
Ответить
4 час.
Владимир Петров
Клоп дерзкий Льва кусал  И вместо яда вонь на Льва бросал.  Пойман Клоп: трепещет он от страха  И думает: «Не будет больше праха   На свете моего»; Однако Лев не раздавил его, Сказав ему: «Клопы мной вечно не попрутся: Ты ведай то, что Львы с Клопами не дерутся».
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх