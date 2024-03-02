Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России, сообщает ERR.
Премьер Эстонии сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Комментарии
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irina bugrova
Этой бледной трепонемой движет лишь бессильная злоба и ненависть.Ей бы поучиться у Путина. Глупая, серая тетка. Она даже не справится с должностью продавца сельпо, а туда же - в премьер-министры..
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6 час.
Константин Самарин
Мал клоп, да вонюч...
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4 час.
Владимир Петров
Клоп дерзкий Льва кусал И вместо яда вонь на Льва бросал. Пойман Клоп: трепещет он от страха И думает: «Не будет больше праха На свете моего»; Однако Лев не раздавил его, Сказав ему: «Клопы мной вечно не попрутся: Ты ведай то, что Львы с Клопами не дерутся».
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3 час.
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