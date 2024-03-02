Премьер Эстонии сделала дерзкое заявление в адрес Путина

Этой бледной трепонемой движет лишь бессильная злоба и ненависть.Ей бы поучиться у Путина. Глупая, серая тетка. Она даже не справится с должностью продавца сельпо, а туда же - в премьер-министры..

Владимир Петров

Клоп дерзкий Льва кусал И вместо яда вонь на Льва бросал. Пойман Клоп: трепещет он от страха И думает: «Не будет больше праха На свете моего»; Однако Лев не раздавил его, Сказав ему: «Клопы мной вечно не попрутся: Ты ведай то, что Львы с Клопами не дерутся».